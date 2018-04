Sorteio do Mundial de Clubes agrada a Santos e Barça

NAGOYA - Dois grandes favoritos ao título, Santos e Barcelona ficaram satisfeitos com o resultado do sorteio do Mundial de Clubes da Fifa, nesta quinta-feira. O time brasileiro, que estreará direto na semifinal, enfrentará o vencedor do duelo entre Monterrey, do México, e o ganhador da partida entre o Auckland, da Nova Zelândia, e o representante do Japão da competição.

Para o diretor de futebol Pedro Luiz Nunes Conceição, o Santos foi beneficiado porque jogará na cidade de Toyota, onde vive grande comunidade de brasileiros. "Estamos muito satisfeitos de jogar em Toyota, onde está a maior comunidade de brasileiros no Japão", afirmou o dirigente santista.

"Com eles e os cinco mil torcedores que esperamos vir do Brasil, teremos muito apoio. Será um grande torneio. O sorteio foi bom para nós, mas não acho que será fácil chegar à final, apesar de esta continuar sendo nossa meta", ponderou Nunes Conceição.

Representante do Barcelona, Amador Bernabéu também aprovou o sorteio. O time catalão enfrentará na semifinal o vencedor do confronto entre o Al Sadd, do Catar, e o Esperance, da Tunísia. "O sorteio foi bom. Aguardaremos ansiosamente para enfrentar tanto Espérance quanto Al Sadd. Espero que possamos exibir um bom futebol, mas é claro que nosso objetivo é chegar à final", argumentou.

O Santos fará sua estreia no Mundial no dia 14 de dezembro, um dia antes da partida do Barcelona na outra semifinal. Os vencedores se enfrentarão na final, no dia 18, na cidade de Yokohama.