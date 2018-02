Sorteio dos grupos da Libertadores acontece nesta quarta

Os grupos da 49.ª edição da Copa Libertadores da América serão sorteados nesta quarta-feira, no novo Centro de Convenções da Confederação Sul-Americana de Futebol (CSF), no Paraguai. O novo Centro de Convenções da CSF, construído ao lado da sede do organismo, no município de Luque, nos arredores de Assunção, será habilitado parcialmente para a realização do sorteio. Previamente, o presidente da Confederação, Nicolás Leoz, presidirá a reunião do Comitê Executivo do organismo para analisar a situação da instituição e repassar o calendário de atividades da temporada 2008. A edição de 2008 da Copa Libertadores reunirá 35 clubes dos dez países filiados à CSF, e mais três do México. Dentre estes 38 times, doze disputarão uma fase prévia em sistema eliminatório para definir os seis classificados que passarão à fase de grupos da competição. As partidas de ida desta primeira fase estão previstas para 30 de janeiro, enquanto as de volta serão realizadas em 5 de fevereiro, e os seis classificados se juntarão às 26 equipes que começarão diretamente na segunda fase, formada por 8 grupos de 4 equipes cada. Nesta etapa, se classificarão os dois primeiros colocados de cada grupo, que passarão às oitavas-de-final. Como ocorre todo ano, o ato terá convidados especiais para colaborar com o secretário-geral da CSF, Eduardo Deluca, no sorteio. Desta vez, os convidados presentes serão o ex-jogador brasileiro Branco, tetracampeão mundial e atual coordenador de futebol do Fluminense; o técnico argentino Ramón Díaz, e os jogadores paraguaios Enrique Vera e Víctor Cáceres. Já estão classificados para a próxima edição da Libertadores, que a partir de 2008 será patrocinada pelo Banco Santander, os brasileiros São Paulo, Santos, Flamengo e Cruzeiro (quatro primeiros colocados no Campeonato Brasileiro) e Fluminense (campeão da Copa do Brasil). Além disso, têm presença garantida no torneio o atual campeão Boca Juniors, assim como os também argentinos Estudiantes de La Plata, San Lorenzo, River Plate, Arsenal e Lanús. Também asseguraram sua participação Real Potosí e San José, da Bolívia; Colo Colo e Audax Italiano, do Chile; Nacional de Medellín e Cúcuta Deportivo, da Colômbia; e LDU, Deportivo Cuenca e Olmedo, do Equador. Além disso, estão classificados o Chivas Guadalajara do México; Libertad, Sportivo Luqueño e Cerro Porteño, do Paraguai; Universidad San Martín, Coronel Bolognesi e Cienciano do Peru; Danúbio, Nacional e Wanderers, do Uruguai, e Caracas, Mineros de Guayana e Unión Maracaibo.