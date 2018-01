Sorteio: Mila tira a 1ª bola; Pelé a 3ª O camaronês Roger Mila foi designado para tirar a primeira bolinha no sorteio dos grupos para a Copa do Mundo de 2006, segundo anúncio feito nesta quinta-feira pelo comitê organizador do Mundial. O holandês Johan Cruyff vai retirar a segunda e Pelé a terceira. Na verdade, eles ficarão responsáveis por tirar as bolas de cada um dos potes onde ficarão os nomes das seleções. Desta forma, Mila vai ficar encarregado do pote onde estarão os cabeças-de-chave. Pelé, por sua vez, cuidará do pote número 3. O sorteio dos grupos para a Copa 2006 será realizado nesta sexta-feira no Centro de Convenções de Leipzig, num evento que deverá se transformar num desfile de personalidades. Além de Angela Merkel, chanceler alemã, o sorteio deverá atrair astros do passado e do presente do futebol. A festa promete luxo e já mexe com a bela e pacata Leipzig, que passa por profunda transformação em sua arquitetura ? obras são freqüentes em toda a cidade. Como será a festa: Mestres de cerimônia: a supermodelo alemã Heidi Klum e o apresentador de TV Reinhold Beckmann: Sorteio dos grupos: os ex-jogadores Pelé, Johan Cruyff, Lothar Mathaeus, Christian Karembeu, Roger Milla, Lucas Radebe, Masashi Nakayama e Cobi Jones serão os encarregados de tirar as bolinhas. Shows: O cantor colombiano Juanes se apresentará, assim como um mágico e a filarmônica juvenil da Alemanha. Wolfgang Becker, diretor do filme ``Adeus, Lenin´´, mostrará um curta-metragem. Duração: Começará às 18.15 (horário de Brsília) e deverá durar 90 minutos - a duração de uma partida de futebol. Sede: Centro de Convenções de Leipzig - a única cidade da extinta Alemanha Oriental a receber jogos do Mundial. TV: Transmissão para 150 países com uma audiência estimada em 300 milhões de pessoas. Quase 2 mil jornalistas foram credenciados. Curiosidade: Quando a Alemanha Ocidental foi sede do Mundial em 1974, o sorteio foi realizado nos estúdios de uma emissora de rádio e um menino de 11 anos foi encarregado de tiraras as bolinhas.