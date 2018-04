Sorteio na CBF define confrontos das quartas de final da Copa do Nordeste

O sorteio das quartas de final da Copa do Nordeste foi realizado nesta segunda-feira na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. Entre os quatro confrontos, destaque para Bahia x Botafogo-PB, que estavam no mesmo grupo na fase classificatória.

Líder do Grupo C com 12 pontos, o Bahia enfrenta o Botafogo-PB, que terminou na vice-liderança com 10. Na fase anterior, o time paraibano ganhou por 1 a 0, em Salvador, e os comandados do técnico Guto Ferreira venceram por 2 a 0, em João Pessoa. Outro baiano classificado - líder do Grupo B, com 13 pontos -, o Vitória tem pela frente o Sampaio Corrêa, que ficou na vice-liderança do Grupo D, com nove.

Único invicto até agora - três vitórias e três empates -, o Santa Cruz foi o líder do Grupo A, com 12 pontos, e vai enfrentar o ABC, que terminou na vice-liderança do Grupo B com os mesmos 13 pontos do Vitória, mas atrás no quesito gols pró: 17 a 15. Quem teve a mesma pontuação foi o Ceará, líder do Grupo D. O time cearense vai encarar o CRB, vice-líder do Grupo A com 11.

Conforme o regulamento da competição, quem terminou a fase classificatória nas lideranças dos grupos tem a vantagem de decidir a vaga diante da sua torcida. Se o empate em pontos, saldo de gols e gols pró persistir após os dois jogos, a definição do semifinalista sairá dos pênaltis.

As datas dos confrontos válidos pelas quartas de final ainda não foram confirmadas, mas os jogos de ida estão agendados para o dia 2 de maio e as partidas de volta para o dia 23.

Confira os confrontos das quartas de final da Copa do Nordeste:

Botafogo-PB x Bahia-BA

CRB-AL x Ceará-CE

ABC-RN x Santa Cruz-PE

Sampaio Corrêa-MA x Vitória-BA