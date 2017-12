Sorteio nesta quarta definirá caminhos de brasileiros na Libertadores 2018

Corinthians, Palmeiras, Santos, Flamengo, Grêmio, Cruzeiro, Vasco e Chapecoense conhecerão nesta quarta-feira seus primeiros adversários na Copa Libertadores de 2018. Os sorteios dos grupos e da fase preliminar do torneio acontecem no centro de convenções da Conmebol, às 21h, em Luque, no Paraguai.

Para a fase de grupos, os times estão separados em quatro potes e distribuídos de acordo com o ranking da Conmebol, estabelecido através de informações sobre o desempenho dos times nas últimas dez edições da Libertadores, o cálculo de um coeficiente histórico baseado em todas as participações da equipe no torneio e ainda na performance do time nas últimas dez edições dos campeonatos nacionais.

Quatro brasileiros estão no pote 1 do sorteio para a fase de grupos e serão cabeças de chave: Grêmio, atual campeão, Corinthians, campeão brasileiro, Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil, e Santos, terceiro colocado no Nacional deste ano. Em função da regra de que não pode haver em um grupo dois ou mais clubes de um mesmo país (a não ser que o segundo venha da Pré-Libertadores), Palmeiras e Flamengo, nos potes 2 e 3, respectivamente, estarão no grupo de uma das outras quatro equipes do pote 1: Boca Juniors, River Plate, Atlético Nacional e Peñarol.

Um eventual grupo com Palmeiras e Peñarol marcaria o reencontro das equipes que protagonizaram duelos marcantes da edição deste ano do torneio – foram duas vitórias palmeirenses de virada por 3 a 2 e confusão com briga generalizada na partida de volta, no Uruguai, pelo Grupo 5, em que o Palmeiras terminou em primeiro e os uruguaios foram os lanternas.

O Flamengo também pode ter um reencontro com expectativa de grande jogo na fase de grupos, se for sorteado na mesma chave que o Independiente, algoz dos cariocas na final da Sul-Americana deste ano. Isso se o time jogar a Libertadores, uma vez que a Conmebol ainda não definiu se punirá ou não a equipe rubro-negra pela confusão no Maracanã na final contra o argentinos.

Vasco e Chapecoense lutarão por vagas no pote 4 da fase de grupos. As duas equipes jogarão a fase 2 da Pré-Libertadores, que também tem seus primeiros confrontos definidos hoje. Se passar da Pré, o Vasco poderá encontrar o Flamengo, do pote 3, na fase de grupos. Vasco e Chapecoense podem se enfrentar da fase 2, já que estão em potes diferentes.

Pela segunda vez, a competição se estenderá ao longo de toda a temporada, fazendo com que algumas equipes tenham de, no caso das brasileiras, se prepararem ao mesmo tempo para até três grandes torneios: Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores. A competição que começará em janeiro e tem previsão de terminar em novembro de 2018 deve ser também a última edição da Libertadores com jogos de ida e volta na final, já que a Conmebol estuda mudar o formato para partida única em campo neutro em 2019.

São Paulo, Atlético-MG, Fluminense, Botafogo, Atlético-PR e Bahia também conhecerão hoje seus adversários na Copa Sul-Americana. O sorteio acontece logo depois da definição dos grupos da Libertadores.