Sorteio põe Boca no caminho do Palmeiras na fase de grupos da Libertadores

O sorteio dos grupos da Copa Libertadores foi realizado nesta quarta-feira à noite, em Luque, no Paraguai, e reservou um caminho complicado para alguns times brasileiros. Entre eles o Palmeiras, que caiu no Grupo 8 da competição e na primeira fase já terá pela frente o tradicional Boca Juniors, além do Alianza Lima, do Peru, e um quarto representante a ser definido.

+ Brasileiros pegam pedreiras argentinas na Sul-Americana

O Boca foi um dos oito cabeças de chave do sorteio, no qual o presidente palmeirense Maurício Galliote esteve presente e evitou lamentar o fato de o seu clube precisar encarar o tradicional rival. “É um clássico, é um jogo grande, e é bom começar com um jogo grande. E esperamos fazer bons jogos na Libertadores”, projetou o dirigente, em entrevista ao SporTV.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Corinthians, por sua vez, entrou no sorteio como cabeça de chave e caiu no Grupo 7, no qual também não deverá ter vida fácil. Um dos seus rivais será o também tradicional Independiente, que acaba de conquistar a Copa Sul-Americana e ganhou sete títulos da Libertadores. O Millonarios, da Colômbia, e o Deportivo Lara, da Venezuela, serão os outros dois rivais dos corintianos nesta fase.

Também em Luque para acompanhar o sorteio, o presidente alvinegro Roberto de Andrade qualificou a chave do seu time como complicada. “Aqui não dá pra falar que gostou ou não gostou do grupo. Pelo que vi, os oito grupos são difíceis. O Independiente é um time que recentemente todos viram, foi campeão da Sul-Americana, e o Millonarios também é um adversário fortíssimo”, analisou.

Entre os paulistas, quem pode dizer que teve melhor sorte foi o Santos, que está no Grupo 6 e enfrentará Estudiantes, da Argentina, Real Garcilaso , do Peru, e um rival ainda a ser definido na última fase preliminar.

O Flamengo, que acabou de ser derrotado pelo Independiente na final da Sul-Americana deste ano, é outro time brasileiro que caiu em um grupo complicado. Vai medir forças com o também argentino River Plate, com o Emelec, do Equador, e com um quarto rival a ser determinado no último estágio preliminar à fase de grupos.

Atual campeão da Libertadores, o Grêmio vai pegar Cerro Porteño, do Paraguai, Defensor, do Uruguai, e Monagas, da Venezuela, no Grupo 1, enquanto o Cruzeiro caiu em uma chave considerada mais complicada, com Universidad de Chile, Racing, da Argentina, e um quarto rival a ser definido.

HOMENAGENS

O sorteio da Libertadores começou após uma homenagem feita pela Conmebol a Maradona e Pelé. Os dois astros não estavam presentes na cerimônia, mas foram reverenciados por meio de vídeos com momentos históricos de suas carreiras, assim como foram exaltados em estátuas nas quais foram retratados segurando taças de campeão do mundo, com o brasileiro com a Jules Rimet, que ergueu em 1958, 1962 e 1970, e o argentino segurando a taça Fifa, que ganhou em 1986.

Apresentadas no sorteio, as estátuas ficarão expostas no Museu do Futebol Sul-Americano, que fica dentro do complexo da Conmebol, em Luque.

Logo após as homenagens, a Conmebol sorteou os confrontos das fases preliminares da Libertadores e determinou que a Chapecoense estreará contra o Nacional, do Uruguai, enquanto o Vasco terá pela frente o Universidad de Concepción, do Chile. Estes serão confrontos válidos pelo segundo estágio preliminar da competição e, pelo sorteio, a Chapecoense fará o duelo de volta do mata-mata como visitante, enquanto os vascaínos definirão classificação como mandantes.

A última fase preliminar da Libertadores será entre os dias 14 e 21 de fevereiro, enquanto o estágio de grupos será entre 28 de fevereiro e 23 de maio.