Sorteio põe Milan no grupo mais difícil Milan e Real Madrid caíram em grupos equilibrados no sorteio que definiu, nesta quinta-feira, os grupos da Liga dos Campeões da Europa. Dos favoritos, quem mais teve sorte foram Bayern de Munique e Manchester United. A chave do Milan já começou a ser apelidada de "grupo da morte". O time dos brasileiros Kaká, Rivaldo, Roque Júnior, Serginho e Dida terá o Ajax, o Celta de Vigo e o Bruges, da Bélgica. No ano passado, o time italiano passou para as semifinais eliminando o Ajax em jogos muito equilibrados. Milan e Ajax se enfrentam no primeiro dia da competição, 16 de setembro, em Milão. "Dou nota 7 para o nosso grupo. O Ajax é o adversário mais difícil, mas o Bruges e o Celta também são fortes. A verdade é que todo jogo na Liga dos Campeões é um desafio", disse Umberto Gandini, diretor do clube italiano. O Real Madrid exibirá sua constelação contra o Olympique de Marselha, o Porto, que foi campeão da Copa da Uefa do ano passado, e o Partizan, time sérvio que é dirigido pelo ex-jogador alemão Lottar Matthaus. A estréia dos espanhóis será em 16 de setembro, em casa, contra o Olympique. Emilio Butragueño, porta-voz do Real Madrid, disse que o time estava contente com o sorteio. "Na teoria, existem outros grupos mais difíceis do que o nosso. Mas é preciso dizer que o Porto teve uma grande última temporada e que o Partizan mostrou que tem força ao eliminar o Newcastle United", disse. Atual campeão inglês, o Manchester United terá um grupo tranqüilo, contra o Panathinaikos, o Glasgow Rangers e o Stuttgart. O Bayern de Munique, campeão europeu em 2001, joga contra o Celtic, o Anderlecht e o Lyon, que acabou de contratar do time alemão o atacante brasileiro Élber. "Ele e o Lyon vão tentar provar o seu valor contra o nosso time. Com isso, eles serão um adversário muito difícil para nós", disse o técnico do time alemão, Ottmar Hitzfeld. O Chelsea, do milionário russo Roman Abramovich, caiu no grupo da Lazio. O time inglês ainda tenta se reforçar antes do início da Liga dos Campeões. Nesta quinta, representantes do clube tentavam a contratação do francês Makelele, do Real Madrid. Se perder o jogador para o Chelsea, o Real pretende contratar o argentino Roberto Ayala, do Valencia. Tanto que oficializou uma oferta pelo jogador, já recusada pelo Valencia.