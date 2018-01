Sorteio terá desfile de personalidades O Centro de Convenções de Leipzig será palco de desfile de craques do futebol, além de personalidades, como Angela Merkel, chanceler alemã, na noite de sexta-feira. Astros do passado e do presente vão representar seus continentes e sortear os papéis que vão definir o destino das 32 seleções na Copa da Alemanha. Entre quarta e quinta todos estarão em Leipzig, cidade de pouco menos de 500 mil habitantes e uma das sedes do Mundial de 2006. Como não poderia deixar de ser, Pelé marca presença em mais um grande evento da Fifa. A Concacaf terá como porta-voz o norte-americano Coby Jones. A África contará com o carisma de Roger Miller, ou Milla, de Camarões, e Abedi Pelé, de Gana. A Ásia levará à Alemanha o japonês Masashi Nakaiama, do Jubilo Iwata. E a Europa terá três representantes: o holandês Johan Cruyff, o alemão Lothar Matthaus e o francês Karembeu. A festa promete luxo e já mexe com a bela e pacata Leipzig, que passa por profunda transformação em sua arquitetura ? obras são freqüentes em toda a cidade. As obras de Leipzig não significam problema para a organização da Copa. O que preocupa, por enquanto, são alguns incidentes ocorridos em estádios alemães recentemente. As arenas de Kaiserslautern, Nuremberg e Frankfurt apresentaram deficiências e precisam de reparos para que possam ser utilizadas em 2006. Horst Schmidt, do Comitê Organizador, veio a público nesta terça para explicar a situação e declarou que, apesar da preocupação, tem certeza de que tudo será solucionado. ?Em Kaiserslautern, já tomamos as providências e os problemas da fissura em parte da arquibancada serão resolvidos. Em Nuremberg, as arquibancadas estão balançando mais do que deveriam. Por isso, vamos pôr amortecedores. E, em Frankfurt, há a questão do teto que iremos solucionar?.