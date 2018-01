Sorteio vai definir classificado do Grupo K O Grupo K da Copa São Paulo de Futebol Júnior, com sede na cidade de Osasco, será decidido por meio de um sorteio público na próxima segunda-feira, na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF). Neste sábado, o Juventus goleou o Cefama-MA por 5 a 0 e o Cruzeiro passou pelo ECO por 4 a 1. Com os resultados, os dois times terminaram a fase de classificação empatados em todos os critérios de desempate. Após três partidas para cada um, Juventus e Cruzeiro conquistaram sete pontos, com duas vitórias e um empate. O saldo de gols dos dois times foi de sete positivo, com oito gols marcados e apenas um sofrido. Os últimos critérios adotados pela FPF eram o menor número de cartões vermelhos e amarelos, mas, assim como já havia acontecido, houve novas igualdades. Tanto Juventus quanto Cruzeiro tiveram uma expulsão e oito advertências. Quem for o escolhido nas "bolinhas" segunda-feira irá enfrentar Rio Branco ou Ponte Preta, que disputam o título da chave L, em Americana.