Sorumbático, Grêmio vive clima de queda Quando saiu do velório de um vizinho no cemitério João XXIII, nos altos do bairro Medianeira, nesta segunda-feira, o técnico em informática Jorge Luiz Barros, de 34 anos, resolveu dar uma passada no Estádio Olímpico, dois quarteirões abaixo, para ver se encontrava alguém do Grêmio, dirigente ou jogador, que lhe desse alguma explicação sobre o provável rebaixamento de seu time à Série B do Campeonato Brasileiro, após a derrota de 2 a 0 para o Vitória, no sábado. Eram 15 horas e ele não encontrou ninguém que lhe falasse sobre a vexatória situação do clube: "Saí de um cemitério e vim parar em outro, que não consegue, ao menos, salvar seus torcedores de uma morte sofrida", disse, já saindo do estádio em direção à sua casa, no bairro Ipanema, zona sul de Porto Alegre. Se tivesse esperado um pouco mais, Barros teria encontrado alguns jogadores, que chegavam ao Olímpico para revisão médica. O goleiro Márcio, sempre cordial e atencioso, certamente teria dito ao desolado torcedor, o que falou aos repórteres: "É claro que a situação é desesperadora e que a matemática, mesmo que dependa de inúmeras combinações de resultados, ainda nos dão alguma esperança. Por isso, vamos lutar até o fim nesses quatro jogos que nos restam, mesmo que em dois deles enfrentemos os postulantes ao título, como Atlético Paranaense e Santos". Já o zagueiro Capone, campeão da Copa do Brasil pelo Juventude em 1998 e da Copa da UEFA pelo Galatasaray, da Turquia, em 2000, não escondia a decepção pela atual situação de último colocado na tabela de um time que já foi bicampeão da Libertadores e campeão Mundial Interclubes: "Quando se coloca uma faixa no peito todo mundo quer aparecer na fotografia. Agora, em situação inversa, todos têm que assumir seus erros. O time está sendo rebaixado, então todos têm culpa no cartório", detonou, sem querer mascarar uma situação que é inevitável. O técnico Cláudio Duarte, que para o público externo ainda não "jogou a toalha", fala em jogar pela dignidade e profissionalismo de cada um: "Vamos batalhar como se cada uma dessas quatro partidas valesse por um título. Aqui ninguém está morto para se entregar antes do final", comentou. Era o que o técnico de informática Jorge Luiz Barreto queria ouvir. Como não encontrou Claudião, saiu convencido de que o rumo do Grêmio é mesmo a Série B.