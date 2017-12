Sotaque brasileiro domina Real Madrid Paulo Campos é o novo integrante da colônia brasileira, agora predominante no Real Madrid. O ex-treinador de Paraná e Paysandu acertou nesta terça-feira contrato para trabalhar como auxiliar de Vanderlei Luxemburgo na preparação do time mais badalado da Europa. Ele ficará com vaga para a qual anteriormente havia sido convidado Gallo, que preferiu continuar no Santos. Paulo Campos já colaborou com Luxemburgo em outras equipes e ainda esta semana se junta ao grupo que está em Irdning, na Áustria, onde faz pré-temporada. Agora, os principais cargos da comissão técnica do Real são ocupados por brasileiros: além da dupla, estão no clube os auxiliares Marcos Moura Teixeira e Antonio Mello. O único espanhol é Pedro Luis Jara, treinador de goleiros. A colônia tem pesos pesados principalmente dentro de campo. Além dos veteranos de casa Roberto Carlos e Ronaldo, agora fazem parte da família também Júlio Baptista - apresentou-se na última segunda - e Robinho, que só espera sinal verde para viajar para Madri. Falou-se que o bloco verde-amarelo poderia ser engrossado logo por Ricardinho, meia do Santos. Os clubes, porém, negam negociação. Empenho - Com o elenco praticamente definido, Luxemburgo parte para o ataque. Em entrevista ao jornal Marca, deixou claro que não trabalhará com atletas insatisfeitos. "Quero gente animada", avisou o treinador, que aposta em sucesso na temporada recém-iniciada. Um dos segredos para conquistas de títulos passa, em sua avaliação, pelo desempenho de Ronaldo. Embora faça uma advertência. "Ronaldo tem de se doar mais", avisou. "Não só ele, mas todos. Isso significa muita dedicação aos treinos".