?Sou a peça que Tite queria?, diz Roger "O Corinthians tem qualidade de sobra, só precisa formar uma equipe. Se isso não acontecer, não vai ganhar nada. Eu sou a peça que o treinador tanto pedia." A frase do meia Roger resume o tamanho da responsabilidade que ele assumirá a partir desta sexta-feira no meio-de-campo do Corinthians. O setor que desde o ano passado atormenta a cabeça do técnico Tite. Roger Galera Flores, de 26 anos, foi contratado pela MSI do Benfica por 3 milhões e ficará no Parque São Jorge pelos próximos quatro anos. Nesta sexta-feira de manhã, ele realiza os exames médicos para logo em seguida assinar o contrato com o Corinthians. No início da tarde (14h) será oficialmente apresentado como mais um reforço da milionária parceria. "As conversas começaram em janeiro e por isso que eu não estava jogando em Portugal. Se eu participasse de uma partida do Campeonato Português ou da Copa da Uefa não conseguiria voltar ao Brasil por motivos burocráticos. Então fiquei esse período só treinando para não acabar com o sonho do Corinthians", revelou o meia, que desembarcou nesta quinta-feira à noite no aeroporto de Cumbica, em São Paulo, depois de quase três horas de atraso. O ex-meia do Fluminense não esconde o entusiasmo em compor o elenco "galáctico" que o Corinthians tanto sonha em montar principalmente para a disputa da Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. "Estou acostumado a representar um time de massa, em que sempre existe cobrança. O clube e o novo parceiro estão investindo bem e eu não poderia deixar de me envolver neste grande projeto. O ano tem tudo para ser bom", promete. A vontade de participar da milionária equipe de Kia Joorabchian era tanta que Roger preferiu aguardar as negociações com a MSI e o Corinthians a assinar contrato com o São Paulo, com quem já havia até acertado salários logo no início da temporada. Agora, só precisa provar por que valeu os 3 milhões. "Eu sei que o time é bastante jovem e ainda tem toda a garotada que foi campeã da Copa São Paulo (de juniores). Tudo isso é importante para que seja montado um grupo homogêneo para os projetos que teremos pela frente. O Corinthians tem tudo para decolar", garante Roger. "De nada ter um time de estrelas se não tivermos os pés no chão, vestindo as sandálias da humildade." Roger garante que está pronto para jogar, apesar de não disputar uma partida oficial desde dezembro. "Só falta ritmo para eu ficar 100%", explica. O meia não descarta a possibilidade de fazer a sua estréia já no clássico de domingo, contra o São Paulo, no Morumbi. "Sei que é difícil já que faltam três dias para o clássico, mas se o Tite me quiser como uma opção vou cumprir minhas obrigações." O jogador garante que o sonho de disputar a Copa do Mundo de 2006 pesou na decisão em retornar mais uma vez ao Brasil - a primeira no futebol paulista. Além, é claro, do namoro com a apresentadora Adriane Galisteu.