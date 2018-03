'Sou o responsável e estou trabalhando para reverter', afirma Dorival após empate

Após o terceiro tropeço consecutivo no Campeonato Paulista – derrota para Santos e Ituano e empate diante da Ferroviária -, o técnico Dorival Junior afirmou que continua no cargo e que, em nenhum momento, neste domingo, sua permanência foi discutida com os dirigentes do São Paulo.

“Sou o treinador do São Paulo, sou responsável pelos resultados e pelo momento da equipe. Estou trabalhando muito para reverter o quadro. Vocês estão vendo uma equipe que cria e penetra na defesa adversária. Tem trabalho em tudo isso. Estamos procurando, em algum momento acredito que as coisas vão acontecer”, afirmou o treinador.

Apesar disso, Dorival admitiu que existe uma pressão enorme por resultados. “O limite para um treinador no Brasil, infelizmente, são só três meses. Você não tem como avaliar o trabalho em menos de um ano. Parece até que é prazeroso você ver uma mudança de treinador”, discursou.

“Em cima da cultura do futebol brasileiro, eu já teria saído. Duas derrotas já são suficientes para queimar qualquer profissional. Confio na diretoria em tudo o que vem sendo falado. As pessoas estão avaliando o meu trabalho. As coisas mudaram bastante desde que cheguei. Hoje temos uma equipe confiável”, completou Dorival.

O próximo compromisso será contra o CRB, quarta-feira, novamente em casa, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A diretoria não se posicionou publicamente sobre o treinador depois do empate. Antes da partida, o coordenador de futebol, Ricardo Rocha, garantiu Dorival, independentemente do resultado.