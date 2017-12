Southampton bate Charlton Athletic: 3 a 2 O Southampton derrotou o Charlton Athletic por 3 a 2 e somou 20 pontos no Campeonato Inglês, ocupando a oitava colocação, após 15 rodadas. No outro jogo do dia, o Everton empatou sem gols diante do Manchester United e segue com riscos de rebaixamento.