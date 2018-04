Southampton paga R$ 62,5 milhões e tira meia Lemina da Juventus

O Southampton anunciou nesta terça-feira a contratação do meia Mario Lemina. O gabonês de 23 anos vinha tendo pouco espaço no estrelado elenco italiano e custou aos cofres do time inglês 17 milhões de euros (cerca de R$ 62,5 milhões), tornando-se a contratação mais cara da história do clube.

Lemina assinou contrato por cinco temporadas com o Southampton. E o jogador do Gabão ainda pode custar mais três milhões de euros, totalizando 20 milhões (R$ 73,5 milhões), se alcançar algumas metas estabelecidas no documento. No clube inglês, no entanto, a confiança de que o meia valerá o investimento é grande.

"Mario é um talento excepcional, que já atingiu um grande status em sua carreira, vencendo um bom número de títulos e ganhando experiência de jogar nos principais estádios do mundo. Investir em um jogador com a qualidade do Mario, vindo de um clube como a Juventus, é uma declaração das intenções do clube", declarou o vice-presidente de futebol do Southampton, Les Reed.

Revelado pelo Lorient, da França, e com passagem pelo Olympique de Marselha, Lemina nunca se firmou como titular da Juventus. Pelo contrário, nas duas temporadas que atuou pela equipe, teve oportunidades quase sempre vindo do banco de reservas. Mas para Reed, "Mario ainda tem seus melhores anos pela frente, e acreditamos que ele será uma excelente aquisição não só imediatamente, mas também para futuro".

Lamina chega para o oitavo colocado da última temporada do Campeonato Inglês, que tem como destaques em seu elenco o goleiro Fraser Forster, o lateral Bertrand, o meia Tadic e o atacante Gabbiadini, além do zagueiro Van Dijk, pretendido por Chelsea e Liverpool.