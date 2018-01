Southampton planeja contratar 3 reforços com verba de zagueiro mais caro do mundo

A histórica venda de Virgil van Dijk para o Liverpool pode assegurar uma melhoria considerável no elenco do Southampton. Foi, ao menos, o que garantiu nesta quinta-feira o técnico Mauricio Pellegrino.

+ Liverpool fecha com o Southampton e contrata zagueiro holandês por valor recorde

O zagueiro da seleção holandesa foi negociado na quarta por 75 milhões de libras (cerca de R$ 330 milhões), segundo garante a mídia inglesa, o que o tornaria o defensor mais caro da história do futebol. E, segundo Pellegrino, o clube pode utilizar o montante para contratar até três reforços.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Eu gostaria de trazer alguns jogadores e precisamos trabalhar para isto", comentou o técnico argentino nesta quinta-feira. "Estamos conversando sobre os alvos que temos. Talvez nós troquemos um jogador por dois ou três com esse dinheiro. Este deve ser o nosso alvo."

A "troca" de Virgil van Dijk por até três jogadores, assim, pode vir em um momento ideal. O Southampton ganhou apenas quatro partidas em 20 rodadas do Campeonato Inglês e está na 14ª posição, com 19 pontos, lutando contra o rebaixamento. "Podemos reinvestir esse dinheiro no elenco para tentar sermos mais fortes", completou Pellegrino.