Southampton vence, complica o Swansea e rebaixa o West Bromwich no Inglês

O Southampton venceu o Swansea por 1 a 0 nesta terça-feira, fora de casa, e deu um importante passo para se livrar do rebaixamento no Campeonato Inglês. Ainda, deixou o adversário em situação complicada e sacramentou a queda do West Bromwich.

As equipes fizeram um duelo bastante disputado, de baixo nível técnico, e raras chances de gol. A vitória veio aos 27 minutos do segundo tempo de maneira sofrida. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Austin, que chutou. A bola bateu em um dos zagueiros e sobrou na pequena área. Manolo Gabbiadini encheu o pé para as redes e garantiu os três pontos.

O resultado rebaixou a segunda equipe no Inglês. O West Bromwich, 19º colocado com 31 pontos, não tem mais chances matemáticas de deixar a zona de rebaixamento. Resta agora a terceira e última vaga para a segunda divisão e três clubes correm o risco de queda.

Atualmente, quem abre a degola, na 18ª colocação, é o Swansea, que tem 33 pontos e saldo de gols de -28. O Huddersfield aparece em 17º, com 36 pontos, e saldo de -29. Uma posição à frente está o Southampton, que tem também 36 pontos, mas um saldo de gols menos pior: -18.

O Huddersfield, no entanto, tem um jogo a menos. Nesta quarta-feira, visitará o Chelsea e poderá deixar a vaga para a segunda divisão no colo do Swansea. Na rodada do final de semana, o lanterna Stoke City havia sido o primeiro clube a cair para a Segundona - o time ocupa a lanterna, com 30 pontos.

Na última rodada, que terá todos os jogos no domingo, às 11 horas (de Brasília), o Swansea receberá justamente o Stoke City. O Southampton receberá o campeão Manchester City e o Huddersfield jogará contra o Arsenal, em casa.