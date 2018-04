Souto aposta em Alan Patrick na vaga de Paulo Henrique

Souto até cogita Neymar, mas acha que o jovem de 18 anos sai na frente pela vaga do meia. "Neymar tem condição. Ele jogou no Paulista e no começo do Brasileiro. Por que não agora? Mas, realmente Patrick é o que tem características mais parecidas com as do Paulo. Ele é um jogador habilidoso, consegue prender bem a bola e tem uma cadência interessante", analisou nesta quarta-feira o volante.

Apesar de reconhecer a importância que Paulo Henrique tem para o time, Souto prefere ver o lado positivo da ausência do meia. "É em momentos como este que o grupo tem que mostrar a sua força. Sem falar na oportunidade que jogadores reservas terão. O escolhido para entrar vai querer mostrar que também pode ser titular do Santos", afirmou o jogador, que completou 26 anos nesta quarta.

LESÃO SÉRIA - O quarto goleiro do Santos, Rafael, de 19 anos, quebrou a perna direita no treino desta quarta à tarde. O jogador se machucou em uma dívida com o zagueiro Domingos e foi levado para o Hospital São Luiz, na capital, onde terá de ser submetido a uma cirurgia. Com a grave contusão de Rafael, o Santos deve confirmar a contratação do veterano Sérgio, ex-Palmeiras.