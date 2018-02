Souza acirra rivalidade para o clássico Souza acirrou a rivalidade entre para o jogo desta segunda-feira, no Morumbi. O meia se apresentou no treino do São Paulo com uma camiseta preta e branca com uma estampa de um gavião. O jogador disse que não teve nenhuma intenção de mexer com os adversários. Mas, no Parque São Jorge, os corintianos rebateram com bom-humor. ?Ele deixou transparecer sua opinião para o clássico?, disse Marinho. ?Ele mostrou bom gosto?, brincou Nilmar. Apesar das brincadeiras, os corintianos se mostraram preocupados com as declarações, evitando as mais polêmicas. ?É momento de cautela. O futebol passa por momentos difíceis. É triste tudo que está ocorrendo fora de campo e nós (jogadores) precisamos ter cuidado para não causar problemas ainda maiores?. O jogo do dia 7 de setembro, anulado pelo STJD por ter sido arbitrado por Edilson Pereira de Carvalho, foi bastante tumultuado. A marcação do pênalti sobre Souza, que decidiu o jogo a favor do São Paulo, foi bastante criticada pelo Corinthians. E o zagueiro Sebá afirmou ter sido xingado por Edilson durante o jogo.