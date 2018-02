Souza, centroavante dos sonhos do Santos para 2007 O atacante Souza, artilheiro do último Campeonato Brasileiro com 17 gols, pode ser o reforço que o Santos procura para o setor ofensivo. Ele faltou nesta sexta-feira à reapresentação do Goiás, não entrou em contato com a diretoria para justificar a ausência e aumentou a especulação de que pode se transferir para o time de Vanderlei Luxemburgo. À tarde surgiram rumores de que ele teria feito exames médicos na clínica de Joaquim Grava, médico santista. Mas Grava desmentiu: ?O único jogador que esteve na clínica foi o Júlio Santos, zagueiro do Goiás que começou no São Paulo. Mas não tem nada a ver com o Santos, ele vem se tratando comigo desvinculado dos clubes.? O Santos está atrás de um atacante para suprir a saída de Wellington Paulista, que foi para o Alavés (ESP). Além disso, Reinaldo deve voltar para o futebol japonês. Até agora, os únicos reforços que chegaram foram os zagueiros Antônio Carlos e Adaílton e o volante Rodrigo Souto. O volante e lateral-direito Rogério, que está acertando sua saída do Fluminense, foi indicado por Luxemburgo. Ele já trabalhou com o técnico no Palmeiras. Dênis volta em março Mas o Santos não é o único clube que pretende contratar Rogério. De acordo com Jorge Baidek, empresário do jogador, outros clubes têm interesse. ?Do Sul também me ligaram. É normal que surjam clubes interessados nele neste momento. Mas primeiro estamos tratando da desvinculação do Rogério com o Fluminense." Questionado sobre a possibilidade de o jogador voltar para o futebol europeu, Baidek desconversou, mas não descartou a hipótese. ?Rogério é um jogador com muita qualidade, nesses próximos dias é que vamos tratar sobre a negociação dele." Dênis, o provável titular da lateral direita do Santos, só volta a jogar em março. Ele sofreu uma lesão no joelho esquerdo em outubro e precisou ser operado. Neste sábado e domingo, o elenco santista trabalhará em dois períodos no CT Rei Pelé. A estréia no Paulistão será dia 17, contra o Barueri.