Souza comemora boa atuação e termina o ano em alta

O atacante Souza foi o destaque do Corinthians na despedida do Brasileirão. Ele marcou dois gols na vitória sobre o Atlético-MG, por 3 a 0, neste sábado, no Mineirão, e encerrou o ano com um pouco mais de moral. Assim, espera voltar na próxima temporada como uma peça importante no elenco corintiano.

Contratado para ser reserva de Ronaldo, Souza nunca conseguiu convencer com a camisa do Corinthians. Quando teve chance de jogar, foi mal. Recebeu críticas até mesmo do técnico Mano Menezes. Mas ele mostrou neste sábado que pode ser útil ao elenco, ao fazer dois gols e ter boa atuação diante do Atlético-MG.

"O time esteve bem armado o ano inteiro e, por isso, não fui muito aproveitado. Mas sempre que precisou, entrei e pude ajudar", lembrou Souza. Apesar dos rumores sobre uma possível saída do Parque São Jorge, ele não mostra preocupação com o seu futuro. "Até porque meu contrato vai até 2012", explicou.

Autor do terceiro gol, o atacante Bill também surpreendeu neste sábado ao mostrar categoria na hora da finalização. Mesmo sem ângulo, ele tirou o marcador da jogada e mandou a bola para o fundo das redes. "Fico feliz por não ter desistido da jogada. Venho trabalhando forte pra isso e tive a felicidade de fazer esse gol", comemorou.

Após a vitória deste sábado, os jogadores foram saudar a pequena torcida corintiana presente no Mineirão. "Agradecemos o apoio durante todo o ano e tenho certeza que em 2010 eles vão nos apoiar e serão fundamentais na disputa da Libertadores. Jogamos bem e conseguimos fechar o ano com vitória", disse o volante Elias.

Enquanto isso, Mano Menezes já acertou verbalmente a renovação de contrato com o Corinthians por mais um ano - está no cargo desde o começo de 2008, tendo sido campeão da Série B, do Paulistão e da Copa do Brasil. O anúncio oficial será feito pelo presidente do clube, Andrés Sanchez, na semana que vem.

Celso Roth é demitido após nova derrota do Atlético-MG

Souza faz dois e Corinthians bate o Atlético-MG na despedida