Souza deu a volta por cima no São Paulo As lágrimas do meia Souza, ainda no gramado do Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, contrastavam com a alegria dos jogadores do São Paulo pela vitória por 3 a 2 sobre o River Plate, que levou o time à final da Copa Libertadores. "Naquela hora, passou um filme na minha cabeça. Dei uma grande volta por cima, passei fome e humilhação, em 1999, quando morei na favela, em Maceió", conta. "Agradeço ao clube e aos meus companheiros por este momento feliz." Maior trunfo do técnico Paulo Autuori nos jogos contra os argentinos, Souza tem motivos de sobra para festejar a boa fase. Há pouco mais de três meses, quase deixou o São Paulo, pois não agradava ao então treinador Emerson Leão. Reconhece que foi o pior momento da carreira. "O futebol é gostoso por isso: a todo instante você tem a oportunidade de provar o contrário do que acham a seu respeito", comenta. Seu maior desejo é a conquista da Libertadores, que enterraria de vez a fama de jogador irregular. Revelado pelo CSA, teve passagens apagadas por Grêmio, Botafogo-RJ e Guarani. Chamou a atenção do São Paulo no Estadual de 2003, quando defendeu a Portuguesa Santista. Contratado pelo clube do Morumbi, demorou a mostrar bom futebol, o que só ocorreu com a chegada de Autuori. "Ele me deu tranqüilidade e confiança. É 100% responsável pela minha boa fase", diz. "Sábado, antes do jogo contra o Inter, tivemos uma conversa muito boa. Estou mais motivado do que nunca para essa fase final." As excelentes atuações de Souza diante do River Plate criaram um "problema" para Autuori, que terá a volta de Cicinho, para a decisão do torneio continental. "Se vou continuar no time, só depende do treinador. Se precisar, jogo até contra a Ponte Preta", afirma. Com contrato até o fim de 2007, Souza já negocia com a diretoria a prorrogação do compromisso por mais um ano. "Quero ficar um pouquinho mais", projetou.