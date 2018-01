Souza deve perder vaga no São Paulo A fraca atuação de Souza na derrota do São Paulo por 5 a 3 complica o futuro do meia no São Paulo no segundo semestre. Seu contrato termina no fim do mês, e dificilmente deverá ser renovado. O técnico Nelsinho Baptista levava muita confiança no meia, principalmente depois das duas atuações contra o Coritiba, pelas semifinais da Copa dos Campeões. Mas Souza não foi bem diante do Flamengo. Apático, sem movimentação no meio-de-campo e sem ousadia para atacar, Souza foi substituído no segundo tempo por Carlos Miguel. Hoje, Nelsinho admitiu manter Carlos Miguel na equipe. O treinador não gostou da atuação de Souza. "O esquema de marcação estava bem definido, com Alexandre em Reinaldo, e Douglas em Petkovic, enquanto Edílson ficava por conta da zaga. Mas Souza não dava a movimentação esperada", analisa o treinador. "Depois, inverti o lado dele, passando Fábio Simplício para a direita, mudando, inclusive a característica desse jogador." Souza continuou não rendendo o suficiente, por isso foi substituído. Hoje, o meia evitou analisar sua atuação. Ele deixou para o técnico decidir sobre sua escalação, e não quer polemizar o assunto. Carlos Miguel está na expectativa para entrar novamente na equipe. Ao perder o lugar para Souza, aceitou a mudança o treinador. Ao entrar no intervalo da partida, mesmo com o time perdendo por 3 a 1, tentou fazer o melhor possível. "O resultado, na verdade, não foi o que aconteceu na partida", diz o meia. "A vantagem do Flamengo é grande, mas temos de acreditar até o fim", diz Carlos Miguel.