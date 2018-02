Souza deve trocar o São Paulo pelo Grêmio

Este é o último Natal do polivalente Souza como jogador do São Paulo. Na passagem do ano, ele provavelmente já será jogador do Grêmio. Entre Souza e o clube gaúcho já está tudo acertado. E na quarta-feira os dirigentes do Grêmio deverão conversar com o São Paulo para tentar fechar o negócio. A contratação do reforço foi pedida pelo técnico Vágner Mancini, contratado para substituir Mano Menezes. Souza percebeu que não terá muito espaço no São Paulo em 2008. Por isso, ele já comunicou a diretoria são-paulina sobre o desejo de sair. E também fala com entusiasmo da provável transferência para o Sul. "O salário está acertado e a negociação está muito bem encaminhada. O Grêmio é um grande clube e estou na expectativa pelo desfecho da conversa", disse o jogador. Com a chegada de Joílson (ex-Botafogo) e a recuperação do equatoriano Reasco, Muricy estará bem servido na lateral-direita. Souza também joga no meio-de-campo, mas perdeu espaço neste ano. E, para completar, a diretoria do São Paulo não hesitou em lhe tirar a camisa 10 e entregá-la para o atacante Adriano. Souza chegou ao Morumbi em 2003, e esteve para ir embora no início de 2006. Revoltado por não ter entrado em campo no Mundial de Clubes de 2005, ele deu várias entrevistas dizendo que preferia ir embora. Mas não foi. E o técnico Muricy Ramalho acabou arrumando um lugarzinho para ele na lateral-direita - foi eleito o melhor da posição no Campeonato Brasileiro de 2006. Agora, sua saída parece uma questão de horas. Se o São Paulo não faz questão de manter Souza no elenco, com Jorge Wagner a situação é diferente. O clube quer contar com ele em 2008 e nos próximos dias vai retomar a negociação com o Betis, da Espanha, que parece só aceitar a negociação em definitivo depois do empréstimo deste ano. Enquanto curte as férias depois do bicampeonato brasileiro, a volta do elenco são-paulino aos treinos está marcada apenas para o dia 7 de janeiro, já bem perto da estréia no Paulistão, que será no dia 17, contra o Guaratinguetá.