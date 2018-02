Souza deve voltar à lateral do São Paulo contra São Caetano Sem poder contar com Ilsinho, Reasco e Maurinho, o treinador Muricy Ramalho deverá improvisar novamente o meia Souza na lateral-direita para o jogo do São Paulo com o São Caetano, no domingo, no Estádio Anacleto Campanella, pela 15.ª rodada do Campeonato Paulista. Ilsinho foi convocado por Dunga para os amistosos da seleção brasileira contra o Chile (sábado) e Gana (terça-feira), na Suécia. Já Reasco defenderá o Equador nos jogos com os Estados Unidos (domingo), em Tampa, e México (quarta), em São Francisco. Maurinho ainda recupera-se de um estiramento muscular na coxa esquerda. Souza, o novo camisa 10 são-paulino - herdou a numeração após a saída de Danilo -, atuou por quase toda a temporada de 2006 nesta posição, uma vez que o clube do Morumbi estava carente de jogadores para a ala. Mas Muricy também pode improvisar o volante Hernanes para o confronto no ABC. "Vou definir somente após analisar as condições físicas dos jogadores, mas a vaga deverá ficar entre um ou outro", comentou o treinador são-paulino. Quando Hernanes foi reintegrou em fevereiro - o jogador participou de algumas partidas com o time C na Índia -, Muricy disse que não iria mais escalar o jogador em outras posições que não fosse a sua. "Vou aproveitá-lo no elenco, mas quero conversar com o jogador para fixá-lo em apenas uma posição. Não quero mais vê-lo atuar de volante, meia, ponta e atacante", comentou o treinador na época.