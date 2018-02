Souza diz que formará uma muralha com Josué no São Paulo Grande aposta do técnico Muricy Ramalho para substituir o volante Mineiro, que decidiu atuar no futebol europeu, o polivalente Souza revelou que não teve dificuldades para atuar ao lado de Josué no primeiro treino do ano, realizado no domingo contra a Inter de Limeira. Para Souza, os volantes do São Paulo formarão uma verdadeira muralha no Campeonato Paulista, competição em que o clube estréia na próxima quinta-feira, contra o Sertãozinho. "Pensei que fosse ter mais dificuldades para jogar com o Josué", revelou. "Conversamos bastante e conseguimos no adaptar muito bem." O volante ainda afirmou que a disposição será fundamental para o entrosamento. "Procuro fazer as coisas da maneira que o Muricy me passa. Com o tempo, vamos aprimorar a marcação", explicou Souza, que ainda colocou um apelido para a parceria com Josué. "Como somos nordestinos, nós formaremos a dupla rapadura (em referência à dureza do doce)." O time para a estréia no Paulistão deve ser o mesmo que participou do treino com a Inter. Muricy apostará no esquema 4-4-2, com Hugo e Leandro sendo os responsáveis pela armação das jogadas. A equipe é a seguinte: Rogério Ceni; Reasco, André Dias, Miranda e Júnior; Josué, Souza, Leandro e Hugo; Borges e Aloísio.