Souza diz que Grêmio ainda briga por título brasileiro

"Com certeza o Grêmio está nessa briga. Com a campanha que estamos fazendo dentro do Olímpico, e buscando bons resultados fora de casa, dá pra chegar sim. Eu tenho total convicção de que vamos brigar pelo título", disse Souza.

Nono colocado do Brasileirão, o Grêmio é time com a melhor campanha jogando em casa - são oito vitórias e dois empates. Por outro lado, o time ainda não venceu longe do Estádio Olímpico e precisa de um bom aproveitamento fora de casa para chegar na ponta da tabela.

"Sabemos que a nossa situação estaria bem melhor se tivéssemos alguns resultados melhores fora de casa. Por outro lado, estamos fazendo a nossa parte dentro do Olímpico, enquanto outras equipes tropeçam em casa", analisou.

No domingo, o Grêmio recebe o Atlético-MG no Olímpico, pela 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Paulo Autuori não poderá contar com os zagueiros Rafael Marques, suspenso, e Léo, contundido. Com os dois desfalques, Réver deve voltar à zaga após ter sido improvisado como volante nas últimas duas partidas. A dupla deve ser completada por Mário Fernandes, que deve ser deslocado da lateral-direita para a defesa.