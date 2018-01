Souza e André Dias voltam a desfalcar o São Paulo O técnico Muricy Ramalho decidiu não escalar o ala-direito Souza e o zagueiro André Dias no jogo desta quarta-feira contra o Chivas Guadalajara, às 21h45, no Morumbi, pela Libertadores. Os dois jogadores se recuperam de contusões musculares e, embora tenham treinado na manhã desta terça, só devem voltar ao time no domingo, contra o Ituano, na última rodada do Campeonato Paulista. Com isso, seguem no time o atacante Leandro, improvisado pela direita, e o zagueiro Edcarlos. Para Muricy Ramalho, o elenco é forte e permite que não se tenha pressa para escalar os titulares. "O Leandro e o Edcarlos entram e dão conta do recado. Isso me deixa tranqüilo", afirmou o treinador. Souza está há duas semanas sem jogar - se contundiu exatamente na derrota por 2 a 1 para o Chivas, no México. André Dias, por sua vez, sentiu uma fisgada na coxa direita durante o jogo contra o América, na última quarta-feira, pelo Paulista. Se vencer o Chivas, o São Paulo retoma a liderança do Grupo 1 - tem hoje seis pontos, um a menos que o time mexicano.