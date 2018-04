Souza e Euller vão atacar o América O Vasco não poderá contar com os gols do artilheiro Romário na partida contra o América, pela terceira rodada do Torneio Rio-São Paulo, nesta quarta-feira, às 20h30, em Édson Passos. O artilheiro está na Holanda resolvendo problemas com o fisco holandês e só deve voltar ao Brasil nesta quinta-feira. O técnico Evaristo de Macedo escalou Souza como companheiro de ataque de Euller. Destaque na última partida do Vasco, quando o time ganhou o São Paulo, por 3 a 2, após estar perdendo por 2 a 0, o meia Felipe reencontrou o bom futebol do início da carreira. O atleta tem sido o principal organizador das jogadas ofensivas vascaínas e é o responsável pelo bom aproveitamento de passes da equipe. O meia é o jogador mais acionado no Rio-São Paulo, recebendo cerca de 60 bolas por partida. Contra o América, o Vasco terá que contar, mais do que nunca, com o talento de Felipe, do meia Léo Lima e de Euller. Os três atletas são os principais jogadores da equipe vascaína, com a ausência do artilheiro Romário. Euller, além de fazer gols, deverá dar apoio ao jovem Souza, que terá a responsabilidade de substituir Romário. Uma das principais preocupações de Evaristo foi a de organizar a zaga, que tem falhado nos últimos jogos do Vasco. A dupla titular continua sendo formada por Geder e João Carlos, curiosamente a que menos comete faltas na competição. Ainda abalado pela humilhação imposta pelo Fluminense no domingo, quando foi goleado por 8 a 0, o América tenta marcar seu primeiro ponto e gol na competição. A equipe titular deve sofrer algumas modificações, já que o técnico Mário Marques já pode escalar os reforços Vítor (lateral-esquerdo) e Serginho (volante).