Souza é operado e desfalca São Paulo O meia Souza, contratado pelo São Paulo pouco antes do começo do Campeonato Brasileiro, foi operado na manhã desta sexta-feira, no Hospital do Coração, na capital paulista. Por causa da cirurgia para correção do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, ele deve ficar entre 6 e 8 meses afastado do futebol. A operação, realizada pelo médico René Jorge Abdalla, foi um sucesso e Souza deve deixar o hospital já neste sábado, iniciando imediatamente o trabalho de fisioterapia.