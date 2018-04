Souza espera voltar ao Palmeiras antes da estreia na Copa Libertadores

SÃO PAULO - Titular nos dois primeiros jogos do ano, o volante Souza corre contra o tempo no Palmeiras. O jogador sofreu uma torção no joelho esquerdo, durante a partida contra o Oeste, no dia 23 de janeiro, pela segunda rodada do Campeonato Paulista, e tenta conseguir se recuperar antes da estreia da equipe na Copa Libertadores, dia 14 de fevereiro, contra o Sporting Cristal, em casa.

"Tenho quase 20 dias para me recuperar. Vou reagir ao tratamento e posso conseguir voltar em duas semanas. Agora é tratar para voltar o mais rápido possível e acho que na estreia da Libertadores eu consigo jogar", disse o confiante volante.

Souza diz que ansiedade é grande. "Eu não quero ficar de fora da estreia da Libertadores de jeito nenhum. Nem que seja para ficar no banco, eu quero estar neste jogo", afirmou o jogador, que ficou muito frustrado com a lesão. "Eu estava feliz em voltar para o Palmeiras e me aconteceu essa lesão. Mas vou me tratar bem e logo estarei de volta", completou.

Os médicos são mais cautelosos. A previsão é de que ele fique cerca de um mês longe dos gramados, mas tudo depende de como seu organismo vai reagir ao tratamento. Mostrando personalidade, Souza afirma que não se preocupa com a possibilidade de perder espaço no time por causa da lesão. Além dele, o técnico Gilson Kleina conta com os volantes Márcio Araújo, João Denoni, Wesley e Wendel.

"Quando voltei para o Palmeiras, voltei para ajudar. O grupo não tem vaidade e se eu tivesse medo de perder a vaga, seria muito orgulho da minha parte. Eu torço pelos meus companheiros e quero que jogue sempre quem estiver melhor", explicou o volante.