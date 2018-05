Souza marca dois e Corinthians vence Atlético-MG

O resultado deixa o Corinthians com 52 pontos, garantindo a décima colocação. O Atlético, que brigou pelo título até a antepenúltima rodada, encerra o torneio com 56 pontos, podendo cair para a nona posição ao fim da rodada, no domingo.

A forte chuva que caiu em Belo Horizonte durante todo o dia prejudicou bastante a qualidade técnica da partida deste sábado. Mas Souza pareceu não se importar com as poças. O criticado atacante corintiano começou o jogo à toda e logo aos 17 marcou um golaço. Ele se livrou dos marcadores na entrada da área e mandou com efeito, no ângulo de Carini.

Defederico foi outro destaque do jogo. O argentino fez uma de suas melhores partidas pelo Corinthians. Ele sofreu o pênalti que gerou o segundo gol, ainda no primeiro tempo, ao ser derrubado por Benitez. Na cobrança, Souza fez paradinha e botou no canto direito de Carini. Dessa forma, Souza dobrou o seu número de gols no campeonato.

Ao contrário do Corinthians, o Atlético sofreu bastante com a chuva e só conseguiu ameaçar uma vez no primeiro tempo. Diego Tardelli tentou o giro em cima de Marcelo Mattos, acabou caindo na jogada e o árbitro Wagner Tardelli marcou o pênalti.

O próprio artilheiro atleticano cobrou a infração, com paradinha, e Júlio César fez grande defesa. Com isto, o camisa 9 não conseguiu se isolar na artilharia do campeonato e segue com 19 gols, ao lado de Adriano. O jogador do Flamengo poderá se tornar o artilheiro da competição no domingo.

No apagar das luzes, aos 44 do segundo tempo, a chuva ainda fez a sua última vítima: o goleiro Carini. Warley recuou mal a bola, que parou em uma poça e deixou o arqueiro vendido. Bill aproveitou o vacilo e, mesmo sem ângulo, bateu com categoria para fechar o placar.

DESPEDIDA - Além das despedidas de Corinthians e Atlético Mineiro do Campeonato Brasileiro de 2009, o jogo no Mineirão também marcou o adeus do árbitro Wagner Tardelli, que irá se aposentar no final deste ano.

Ficha Técnica:

Atlético-MG 0 x 3 Corinthians

Atlético-MG - Carini; Coelho (Sheslon), Werley, Benítez e Júnior; Jonílson, Márcio Araújo, Correa e Evandro (Renan Oliveira); Éder Luís (Alessandro) e Diego Tardelli. Técnico: Celso Roth

Corinthians - Júlio César; Balbuena, Marcelo Mattos, Renato e Dodô; Jucilei, Boquita, Elias e Matías Defederico (Jadson); Jorge Henrique (Marcelinho) e Souza (Bill). Técnico: Mano Menezes

Gols - Souza, aos 17 e aos 42 minutos do primeiro tempo. Bill, aos 45 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Benitez (Atlético-MG); Marcelo Mattos, Souza (Corinthians).

Árbitro - Wagner Tardelli Azevedo (SC).

Renda - R$ 78.200,00.

Público - 5.769 pagantes.

Local - Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG).