Souza marca dois gols e Corinthians bate o Atlético-MG

Com dois gols de Souza, que dobrou a sua quantidade no campeonato, e um de Bill, o Corinthians venceu o Atlético Mineiro por 3 a 0 neste sábado, no alagado gramando do Estádio do Mineirão, na despedida dos dois times do Brasileirão. Foi a primeira vitória do time corintiano em quatro jogos. Já a equipe de Minas Gerais, que chegou a liderar o torneio, termina o ano com a quinta derrota seguida.

Com o resultado, o Corinthians termina o Brasileirão com 52 pontos, garantindo a décima posição no campeonato. O Atlético, que brigou pelo título até a antepenúltima rodada, encerra o torneio com 56 pontos, podendo acabar na nona posição, dependendo dos resultados dos jogos de domingo. Para piorar, Diego Tardelli parou no goleiro Júlio César em uma cobrança de pênalti e desperdiçou a chance de assumir a artilharia isolada. Ele segue com 19 gols, ao lado de Adriano, do Flamengo.

QUASE AFOGADOS

A forte chuva que caiu em Belo Horizonte durante todo o dia prejudicou bastante a qualidade técnica da partida. Quem pareceu não se importar minimamente com as poças e o gramado alagado foi Souza. O criticado atacante corintiano começou o jogo à toda e logo aos 17 marcou um golaço, quando se livrou dos marcadores na entrada da área e mandou com efeito, no ângulo de Carini.

Outro também não se abalou com as condições do jogo foi Defederico. Apesar ser considerado um "jogador leve", o argentino fez uma de suas melhores partidas com a camisa do Corinthians, inclusive sofrendo o pênalti do segundo gol, ainda no primeiro tempo. Após jogada individual, o camisa 10 foi derrubado por Benitez na área do Atlético. Na cobrança, Souza mais uma vez mostrou categoria e, com paradinha, botou no canto direito, sem chance para Carini.

Ao contrário do Corinthians, o Atlético sofreu bastante com a chuva e só conseguiu ameaçar uma vez no primeiro tempo. Diego Tardelli tentou o giro em cima de Marcelo Mattos (meio atrapalhado como zagueiro), acabou caindo na jogada e o árbitro Wagner Tardelli marcou o pênalti. O próprio artilheiro atleticano cobrou a infração, com paradinha, e Júlio César fez grande defesa, garantindo a vantagem corintiana antes do intervalo.

ATLÉTICO-MG 0 Carini; Coelho (Sheslon), Werley, Benítez e Júnior; Jonílson, Correa, Márcio Araújo e Evandro (Renan Oliveira); Diego Tardelli e Éder Luís (Alessandro). Técnico: Celso Roth CORINTHIANS 3 Júlio César; Balbuena, Renato, Marcelo Mattos e Dodô; Jucilei, Elias, Boquita e Defederico; Jorge Henrique e Souza (Bill) Técnico: Mano Menezes Gols: Souza, aos 17 e aos 41 minutos do primeiro tempo. Bill, aos 44 minutos do segundo tempo. Árbitro: Wagner Tardelli Azevedo (SC) Renda: R$ 78.206,00 Público: 5.760 pagantes Estádio: Mineirão, em B. Horizonte (MG)

O goleiro corintiano Júlio Cesar também foi outro destaque da partida. Além de pegar o pênalti batido por Diego Tardelli no primeiro tempo, o camisa 12 fez pelo menos mais duas defesa complicadas no segundo tempo, com dificuldade extra por causa das condições climáticas.

No apagar das luzes, aos 44 do segundo tempo, a chuva ainda fez a sua última vítima: o goleiro Carini. Warley recuou mal a bola, que parou em uma poça e deixou o arqueiro vendido. Bill se aproveitou bem, conseguiu desviar para junto da linha de fundo e, mesmo sem ângulo e marcado por um zagueiro, bateu de bico para fechar o placar.

DESPEDIDA

Além das despedidas de Corinthians e Atlético Mineiro do Campeonato Brasileiro de 2009, o jogo no Mineirão também marcou o adeus do árbitro Wagner Tardelli, que irá se aposentar no final deste ano.

