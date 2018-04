Souza não viaja para Itu e Palmeiras abre negociação com o Cruzeiro

SÃO PAULO - O volante Souza não viajou com a delegação do Palmeiras para Itu, onde o time está concentrado para enfrentar o Atlético-GO, sábado, e as diretorias de Palmeiras e Cruzeiro estão reunidos na Academia de Futebol para tratar da negociação.

Participam da negociação o diretor de futebol do Cruzeiro, Alexandre Mattos e o diretor executivo do Palmeiras, José Carlos Brunoro. Ao ser contactado por telefone, Mattos se esquivou ao ser questionado sobre a negociação. "Não vou falar do assunto", disse. Brunoro seguiu a mesma linha. "Não vou falar sobre negociações."

O jogador já avisou ao técnico Gilson Kleina que não pretende mais jogar no Palmeiras. Ele tem contrato até o fim de dezembro e não gostou dos valores oferecidos pelo Alviverde para renovar o contrato.

Para conseguir a liberação antecipadamente, o Cruzeiro vai oferecer uma lista de jogadores que podem chegar ao Palmeiras por empréstimo até o fim da temporada.