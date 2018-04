Souza pede Grêmio atento com Fernandão e Iarley A vitória do Goiás por 4 a 1 sobre o Corinthians deixou Souza em alerta para o jogo do próximo domingo. O meio-campista quer o Grêmio muito atento com os veteranos Fernandão e Iarley, que decidiram o jogo em São Paulo e recolocaram o time goiano no grupo dos quatro primeiros colocados do Brasileirão.