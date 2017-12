Souza: perdão da mulher e vaga de titular Os dois gols e a boa atuação contra o The Strongest, na noite de quarta-feira, garantiram ao meia Souza uma vaga de titular no São Paulo e o perdão da mulher, Daniele. O casal havia se desentendido no início da semana, mas as declarações de amor do atleta no intervalo da partida a comoveram. Souza dedicou os gols a Daniele no meio da transmissão da TV Globo e alcançou seu objetivo: não precisou dormir no sofá. O jogador, que ficou mais de cinco meses parado por causa de uma operação no joelho direito, recebeu elogios da comissão técnica e vai se manter entre os titulares para as rodadas finais do Campeonato Brasileiro e da Copa Sul-Americana. "Ele vinha entrando aos poucos e, contra o Strongest, ficou o tempo todo e teve ótima atuação", comemorou o técnico Roberto Rojas. "Espero que ele siga fazendo esse bom trabalho." Souza vibrou bastante com o desempenho na quarta-feira. "Não poderia ser melhor voltar ao time titular fazendo gols." E acredita que, a partir de agora, vai embalar. Ele admitiu que, nos primeiros treinos e jogos depois da cirurgia, sentiu um certo temor de entrar nas divididas de bola, mas acredita ter superado o trauma. De acordo com Rojas, Souza exerce função parecida com a de Kaká, atuando pela direita. E poderia fazer boa parceria com Ricardinho, que joga pelo lado esquerdo, mas só deve voltar aos gramados em 2004.