Souza pode ganhar a vaga de Wesley no Palmeiras

SÃO PAULO - O técnico Gilson Kleina tem uma dúvida para definir a equipe do Palmeiras que enfrenta o Tijuana, na próxima terça-feira, no Pacaembu. O treinador vai aproveitar o jogo-treino contra o Santo André, nesta quinta-feira, na Academia de Futebol, para tentar resolver a questão e definir se Souza ou Wesley começa como titular na partida de volta das oitavas de final da Libertadores.

Wesley foi titular no México, no empate em 0 a 0, mas novamente não agradou. O jogador vive de atuações muito irregulares e não tem agradado ao treinador. Souza, que chegou a ser titular durante boa parte da temporada, também perdeu espaço, mas aos poucos volta a ganhar crédito com Kleina.

A vantagem de Souza sobre Wesley é o fato de o volante ter facilidade em chutes de longa distância. O Palmeiras marcou apenas cinco gols em sete jogos na Libertadores e Kleina acredita que um dos fatores para um número tão baixo é o time demorar demais para finalizar. Arriscar de fora da área seria uma boa opção.

O restante da equipe deve ser o mesmo que enfrentou o Tijuana no primeiro jogo. Assim, o Palmeiras deve ir a campo com: Bruno; Ayrton, Maurício Ramos, Henrique e Marcelo Oliveira; Márcio Araújo, Charles, Wesley (Souza) e Tiago Real; Vinícius e Kleber.