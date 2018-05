Souza projeta meta de 80% dos pontos para o São Paulo no Brasileirão

SÃO PAULO - Para evitar repetir a péssima campanha do ano passado no Campeonato Brasileiro e brigar pelo título, e não contra a queda, o São Paulo promete uma atitude diferente em campo em relação ao último ano e quer começar pisando fundo desde o primeiro jogo da competição.

Por isso, de acordo com os próprios jogadores, a equipe terá um espírito bastante aguerrido já na estreia contra o Botafogo, neste domingo, às 16 horas, no Morumbi. Para o volante Souza, essa é a única forma de dar uma resposta à equipe e mostrar que as desconfianças da torcida estão equivocadas.

"É um campeonato em que o São Paulo tem muita tradição, não é normal o que aconteceu no ano passado. Queremos ser felizes, assim como a torcida. Temos elenco para sermos campeões e agora precisamos demonstrar o que treinamos", disse o jogador.

A esperança dos torcedores virou ceticismo após a eliminação para o Penapolense em casa no Morumbi. Na partida, o time foi irreconhecível, dominado pelo adversário boa parte do tempo e praticamente não criou oportunidades de gol. Contra o CSA, na semana passada, apesar do placar confortável (vitória por 3 a 0) e da vaga assegurada para a próxima fase da Copa do Brasil, o time oscilou bastante.

"A luz amarela está ligada", admite Souza. "Não podemos deixar que chegue na situação do ano passado. Pelo contrário, temos a oportunidade contra o Botafogo de começar com o pé direito para ter tranquilidade e conseguir bons resultados até a parada da Copa", analisou.

O São Paulo faz nove jogos antes da parada da Copa do Mundo e planeja se manter próximo aos primeiros colocados até lá. Enquanto o Mundial estiver sendo disputado, o time deve fazer uma excursão para os Estados Unidos.