Souza promete abrir espaço. Na marra Souza promete muita movimentação em campo para que o São Paulo vença nesta quarta-feira e ele, é lógico, consiga sua vaga de titular. ?Tem de correr de um lado para o outro, carregar a bola, esperar a chance de um bom passe. Não vai ter muito espaço, não. A gente vai ter de abrir o esquema deles para vencer.? Ele acredita que o primeiro gol seja a senha para a vitória maior. ?Talvez eles se abram para buscar o empate e então a gente tenha mais espaço para fazer as jogadas. Pode ficar mais fácil.? Mas há outra possibilidade que ele não afasta. ?Pode ser também que eles fiquem lá atrás, segurando o resultado. A gente não pode se desesperar. Se ganharmos por 1 a 0 já será um bom resultado. O Once Caldas não pode comemorar a derrota por 1 a 0 porque não será fácil vencer a gente lá na Colômbia.? A melhor oportunidade de Souza foi na vitória por 1 a 0 sobre a LDU, em São Paulo. Ele iniciou a partida como titular, mas não rendeu bem. Foi substituído por Danilo. Participou também da vitória por 3 a 1 sobre o Cobreloa, em São Paulo, na derrota por 3 a 0 contra a LDU, em Quito e na vitória por 2 a 1 sobre o Rosario. ?Ele se machucou, ficou um tempo afastado, mas agora acho que chegou a vez dele?, diz Cuca. ?Estou pronto para jogar. Tenho bastante confiança em meu futebol e quero vencer no São Paulo. Não existe favorito em um jogo como esse, mas o São Paulo vai fazer tudo o que sabe para vencer?, diz o jogador.