Souza promete honrar o Grêmio contra o Flamengo

"Se eu chegar na frente do goleiro, vou fazer o gol. Se eu tiver uma falta para cobrar, vou tentar fazer o gol e comemorar. Tenho que honrar as cores do Grêmio e nunca vi alguém fazer isso sem vencer", garantiu o meia Souza, explicando sua declaração anterior.

"Os torcedores estavam falando pra entregar e eu lembrei apenas que são eles que pagam nossos salários. Mas o pensamento de entregar não passa pela nossa cabeça, se é para entregar eu nem vou para o jogo", prosseguiu. "Não é uma frase minha que interpretaram mal que vai manchar minha dignidade".

A dúvida para a partida fica por conta de Rafael Marques, que está se recuperando de contusão e ainda será reavaliado nesta sexta-feira. Depois de um longo período de recuperação, Willian Magrão e Jonas se concentraram na última partida, mas não devem ter condições de jogo.