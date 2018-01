Souza: próximo problema do São Paulo O fim da Copa dos Campeões pode ser o começo de muitos problemas no São Paulo. Além da definição do goleiro Rogério Ceni, que pode não vestir mais a camisa do clube do Morumbi, os dirigentes terão de resolver a situação do meia Souza, cujo contrato termina no fim do mês. O jogador também não deve permanecer no São Paulo e a diretoria está estudando a possibilidade de fazer alguma negociação envolvendo o meia. O Cruzeiro tem interesse em trocar Souza por Jackson. A princípio, o técnico Nelsinho Baptista não entendia que seria um bom negócio para o São Paulo trocar dois jogadores, que, avaliação do treinador, têm o mesmo valor. Nesse caso, Nelsinho preferia continuar com Souza, por conhecer o jogador desde os tempos do Corinthians. Mas, diante da dificuldade de renovar o contrato com o atleta, é provável a diretoria rever a proposta do Cruzeiro nos próximos dias. Outro problema a ser resolvido no São Paulo será a possível transferência do lateral-direito Belletti para o Valencia, da Espanha, por US$ 4 milhões. Com esse dinheiro, o São Paulo pretende acertar a contratação em definitivo do atacante Luís Fabiano, cujo passe pertence ao Rennes, da França, e está estipulado em US$ 4 milhões. Se não entrar esse dinheiro no Morumbi, resultado da transferência de algum atleta, dificilmente o São Paulo ficará com Luís Fabiano na temporada de 2002. Depois da contratação do meia Leonardo, Nelsinho considera fundamental o São Paulo conseguir um zagueiro experiente. A preferência continua sendo Émerson, da Portuguesa. O treinador pretendia contar com o jogador na Copa dos Campeões, mas não houve acordo. Por essa razão, a direotoria do São Paulo esfriou o assunto, e pretende retomar a negociação com a Portuguesa a partir de agora. Émerson disse hoje à Agência Estado, por telefone, estar impaciente com a indefinição do seu futuro. O Internacional, de Porto Alegre, também está interessado no jogador, mas tudo não passa de especulação. "Espero até sexta-feira o ultimato no meu caso", disse o zagueiro. ?Fico sabendo das notícias envolvendo minha transferência para um outro clube, mas nada de concreto é feito." O São Paulo estréia na Copa Mercosul dia 25, contra o Peñarol, do Uruguai, no Morumbi. Depois, dia 28, faz o segundo jogo na competição sul-americana contra o Talleres, na Argentina, antes de estrear no Campeonato Brasileiro previsto para dia 1º de agosto contra o Botafogo-RP, em Ribeirão Preto. Nelsinho espera contar com Leonardo já nesses jogos. O meia está treinando na Barra Funda, e será apresentado aos novos companheiros na volta da equipe às atividades na próxima semana.