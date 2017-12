Souza quer recuperar o tempo perdido Souza aproveitou o dia seguinte aos 3 a 1 contra o Vitória para curtir o filho Kevin, de onze meses. O menino foi seu companheiro e inspiração nos meses em que passou tratando-se de uma contusão nos ligamentos cruzados do joelho esquerdo e agora, que voltou a jogar, Souza sente falta do filho. "Quando eu me contundi, ele tinha seis meses e eu ficava bastante tempo brincando com o garoto. Agora, com os jogos nas quartas e domingos, fica difícil matar a saudade. Como vou viajar para Buenos Aires, trouxe o Kevin para ver o treino e ficar comigo", diz Souza, que foi o destaque do São Paulo na partida de domingo. Aos 24 anos - completa 25 em fevereiro -, Souza só pensa em recuperar o tempo perdido em times sem expressão. "O São Paulo é a minha primeira grande chance e quando eu estava me acertando, fiquei seis meses contundido. Tenho uma vontade muito grande de jogar para me firmar de vez em um clube tão grande." O início da carreira foi no CSA, em 1999. Foi campeão alagoano e transferiu-se para o Botafogo-RJ. "Fiquei um ano sem jogar e só tive chances em 2001, com o Lazzaroni. Estava na final do Rio-São Paulo, que perdemos para o São Paulo." Esse foi o jogo em que Kaká começou a mostrar quem era, fazendo os dois gols da virada do São Paulo. Transferiu-se para o Libertad do Paraguai, onde jogou bem. "Fui até sondado para me naturalizar paraguaio. Talvez eu até tivesse jogado essa última Copa", conta Souza. Não houve acerto de transferência e ele foi para o Guarani. "Não me deram chance e voltei para o CSA. Aí, acabou o meu contrato e fui para a Portuguesa Santista. Daí, cheguei no São Paulo." Ele marcou quatro gols em onze jogos. O último foi no domingo, contra o Vitória. "Senti que tinha um espaço para chutar e me lembrei que no jogo anterior, contra o Fluminense, eu tinha chutado muito alto. Resolvi arriscar embaixo e aproveitei que o campo estava um pouco molhado. Deu certo." Amanhã, ele embarca para Buenos Aires para enfrentar o River, pela Copa Sul-Americana. Vai em busca de mais afirmação no futebol profissional e leva consigo muita saudade de Kevin Souza.