Souza quer revanche contra os mexicanos do Chivas Após garantir a vaga na semifinais da Libertadores da América, o meia Souza disse que sonha com um reencontro com o Chivas na próxima fase da competição. Para o atleta, o jogo servirá de revanche, uma vez que o clube do Morumbi foi derrotado nos dois confrontos diante dos mexicanos pela fase classificatória. "Eles nos venceram duas vezes (ambas por 2 a 1), mas quero ver mesmo se esse uísque é bom mesmo. Vamos tomá-lo com gelo e apreciar com calma o gosto da vitória", brincou o são-paulino ao lembrar de uma marca deste tipo de bebida. A equipe da América Central decide a sua permanência no torneio nesta quinta-feira, quando irá enfrentar o Vélez Sarsfield, na Argentina - o primeiro jogo terminou empatado sem gols, em Guadalajara (MEX). Souza, no entanto, admitiu que o São Paulo precisa melhor muito para conseguir o tetracampeonato da competição sul-americana. O clube do Morumbi só avançou às semifinais após vitória sobre o Estudiantes por 4 a 3, nos pênaltis - a partida terminou com vitória por 1 a 0 para os brasileiros no tempo regulamentar. "Não estivemos bem hoje. Foram eles que tomaram a iniciativa da partida desde o começo e souberem marcar a nossa saída de bola. Jogamos muito abaixo do que se deve jogar numa Libertadores, temos que melhorar bastante", analisou o jogador. Para ele, o São Paulo não soube superar a forte marcação do rival. "Os argentinos têm uma obediência tática incrível. Eles fizeram duas linhas de quatro marcadores que foi impossível de passar, mas precisamos superar isso".