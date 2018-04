Souza quer sair do Palmeiras, e Cruzeiro faz proposta pelo volante

SÃO PAULO - A novela que se tornou o futuro de Souza deve acabar até o fim da semana e o volante vai jogar no Cruzeiro. Nesta quinta-feira o clube mineiro dará um importante passo para concretizar a contratação do jogador, que decidiu deixar o Palmeiras após não ter atendido a sua vontade de ganhar um aumento salarial para renovar contrato.

Um representante do Cruzeiro vai se reunir nesta quinta com o diretor executivo José Carlos Brunoro e fará uma proposta. "O Souza não joga mais pelo Palmeiras", disse ao Estado uma pessoa envolvida na negociação. Souza avisou Kleina que não quer ficar, por isso ele não viaja para Itu, onde o time se concentra nesta quinta e fica até sábado, quando joga contra o Atlético-GO.

O volante tem contrato até o fim do ano e pode assinar um pré-contrato com qualquer time a partir de junho e sair de graça no fim do ano. O clube mineiro pretende convencer o Palmeiras a liberá-lo agora e em troca vai oferecer uma lista de jogadores que podem ser emprestados até o fim do ano.

Os mineiros não pretendem pagar nenhuma quantia ao Palmeiras. Souza recebe R$ 40 mil e para renovar pediu R$ 240 mil. O clube aceitou pagar até R$ 100 mil, mas o valor não agradou ao jogador.

INGRESSOS CAROS

Além de Souza, outro assunto que agita o Palmeiras é a venda de ingressos para o jogo contra o Atlético-GO, em Itu. O clube surpreendeu e anunciou que o bilhete mais barato vai custar R$ 60 para a arquibancada descoberta e R$ 200 para a coberta. Durante a Libertadores e o Paulista, o valor mínimo foi de R$ 40.

Segundo Brunoro, o motivo do aumento foi uma forma encontrada para privilegiar os membros do Avanti, programa de sócio-torcedor do clube. Quando Paulo Nobre assumiu o Palmeiras, no dia 21 de janeiro, oito mil torcedores faziam parte do Avanti. Atualmente, o número já chega a 24 mil.

"Estamos contemplando sócio Avanti de qualquer nível, esse paga 50% do valor total, no mínimo. O Palmeiras quer estar ao lado daqueles que estão nos ajudando. Todos (torcedores) têm grau de importância, mas aqueles que se juntam a nós dentro de um momento de adaptação precisam ser privilegiados", disse o dirigente.

Um dos programas do Avanti permite que o torcedor tenha 50% de ingressos pagando apenas R$ 19,99 por mês, dentre outros benefícios. Se pagar R$ 69,99, o torcedor tem direito ao ingresso gratuitamente. E, em todos os planos, o torcedor ainda tem desconto de 50% no segundo ingresso.

O valor é válido apenas para este jogo. De acordo com a recepção dos torcedores, o preço pode ser alterado. O fato é que as críticas foram tão fortes que Brunoro teve de dar entrevista para esclarecer o assunto.

A maior bronca é que o Palmeiras estaria elitizando o público em seus jogos. Brunoro se defende. "Se o objetivo fosse esse, não teríamos plano (do Avanti) a partir de 20 reais por mês", justificou.