Souza reforça Goiás contra o Palmeiras O atacante Souza, artilheiro do Goiás no Brasileiro com 11 gols, deve enfrentar o Palmeiras, neste domingo, às 18h10, no Parque Antártica. Souza reclamou de dores musculares no segundo tempo da partida contra o Paysandu, quarta-feira, no Serra Dourada, e foi substituído por precaução. Sua presença está confirmada pelo técnico Geninho. O Goiás contratou os atacantes Dodô e Jardel, mas Souza vem sendo um dos destaques do time nos últimos jogos. Nos últimos três jogos (Cruzeiro, Botafogo e Paysandu), o atacante marcou quatro gols, uma média impressionante. No último jogo, contra o Paysandu, Souza marcou dois. Apesar da boa fase, Souza, que foi revelado pelo Vasco carioca, tem mostrado um profundo desprezo pela torcida goiana que alterna momentos de ódio e amor em relação ao atacante. Quarta-feira, no Serra Dourada, Souza foi vaiado e depois dos gols, aclamado com gritos de ´matador´. "Não estou nem aí para a torcida, nem para a imprensa. Eu só quero ajudar o Goiás ser o campeão", rebate o jogador que jura também não estar preocupado com a artilharia. "Artilharia é conseqüência de um bom trabalho. Procuro fazer meu trabalho direito. Sei que tenho de agradar meu treinador", explica o atacante. Sobre Jardel e Dodô, novos reforços do Goiás, Souza é diplomático e não comenta a disputa pelo comando de ataque: "O campeonato é longo. Eu sei que eles, como eu, vieram ajudar o Goiás e somar ao elenco." Geninho pretendia comandar neste sábado um treino recreativo em Goiânia pela manhã e o time viajou em seguida, por volta do meio-dia para São Paulo. O técnico terá à disposição o volante Cléber Gaúcho, recuperado de lesão muscular. o Goiás está em segundo lugar, com 47 pontos, cinco a mais do que o Palmeiras, adversário deste domingo.