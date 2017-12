Souza vai continuar no São Paulo O meia Souza vai continuar no São Paulo. Segundo o supervisor de futebol do clube, Marco Aurélio Cunha, as declarações dele após a vitória por 4 a 1 sobre a Portuguesa Santista foram ?normais? pelo momento do jogador, que no domingo não foi aproveitado. Na ocasião, disse que não continuaria mais no São Paulo porque não vem jogando. ?Ele é meu amigo, mas é muito volúvel. Quando o jogador é preterido do banco de reservas, tudo vem à cabeça, mas isso não me preocupa?, garantiu Marco Aurélio Cunha, que assegura que o técnico Cuca entendeu a situação. ?O Cuca não falou nada, sabe que o jogador ficou chateado porque viu o Marquinhos e o Danilo no banco. E não existe proposta do Grêmio. Se alguém quiser contratar o Souza, tem de conversar com o São Paulo?, disse o dirigente.