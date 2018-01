Souza vira titular do São Paulo Paulo Autuori decidiu antecipar a escalação do São Paulo para enfrentar o Vasco, domingo, no Morumbi. Agora, vai na tradicional formação com dois zagueiros e dois volantes. Quem mais vibrou foi o meia Souza, garantido entre os titulares. ?Pelo que está jogando, não pode ficar fora do time?, elogiou o treinador. Souza festeja as boas atuações e o fim da fase de curinga, quando chegou a atuar até na lateral-direita, quando Cicinho não podia jogar. ?Posso colaborar, mas minha posição é no meio-campo?, afirmou o jogador. ?A confiança do Autuori só aumenta minha vontade de melhorar.? Aos 26 anos, Souza considera que vive o melhor momento da carreira e não se arrepende de ter recusado proposta do Grêmio, em 2004, e do futebol russo, após a Libertadores deste ano. ?Completei três anos no São Paulo, ganhei dois títulos e meu sonho é conquistar o Mundial, no Japão, e me tornar um ídolo do clube?, avisou. Nova fase - Para Lugano, a reação do São Paulo no segundo turno do Campeonato Brasileiro não tem nada de surpreendente. ?Nosso time é forte e não deveria estar mal como estava. Agora, vamos reagir, tenho certeza?, disse o zagueiro uruguaio. Depois da goleada sobre o Coritiba, por 4 a 1, em que cometeu um pênalti e sofreu outro, Lugano se reencontrará com Fabão, que volta ao time após recuperar-se de uma contusão muscular. E vai enfrentar a dupla Alex Dias (15 gols no Brasileiro) e Romário (10). ?Eles são muito bons, ninguém pode negar, mas nossa defesa é forte e está recuperando-se no campeonato. Sofremos quatro gols nos últimos quatro jogos. Vai ser um bom duelo contra eles?, afirmou o zagueiro do São Paulo. Nesta quinta-feira, o São Paulo faz treino físico pela manhã e tático à tarde. O atacante Amoroso é esperado no clube, após quatro dias na Espanha, onde tratava de sua mudança definitiva para o Brasil.