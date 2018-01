SP terá 5 times na Copa do Brasil O estado de São Paulo terá cinco clubes disputando a Copa do Brasil em 2003 que reunirá 64 equipes. Além de Palmeiras, São Paulo e Guarani, outros dois times serão indicados até sexta-feira, segundo critérios da Federação Paulista de Futebol (FPF). Hoje, a CBF liberou um ranking elaborado tendo por base os campeonatos brasileiros e as copas já realizadas. Deste ranking, dez equipes foram automaticamente classificadas para a Copa do Brasil, que tem início previsto para 5 de fevereiro. Os 27 campeões estaduais também já asseguraram sua vaga, o restante dos clubes serão indicados pelas federações estaduais de futebol. De acordo com o ranking liberado, as dez melhores equipes são: 1º - Grêmio, 2º - Corinthians, 3º - Vasco, 4º - Palmeiras, 5º - Atlético-MG, 6º - Flamengo, 7º - São Paulo, 8º - Sport, 9º - Cruzeiro, e 10º - Santos. Como Grêmio, Corinthians e Santos estão classificados para a disputa da Taça Libertadores da América, Botafogo, Guarani e Fluminense, 11º, 12º e 13º, respectivamente, serão seus substitutos. A divisão das 54 vagas por estados ficou desta maneira: SP - 2; RJ - 2; MG - 2; RS - 3; PR - 3; PE - 3; BA - 3; GO - 3; SC - 2; PA - 2; CE - 2; AL - 2; RN - 2; ES - 2; MA - 2 ;MS - 2; PB - 2; DF - 2; AM - 2 ; SE - 2; PI - 2; MT - 2; AC - 1; RO - 1; AP - 1; TO - 1; RR - 1.