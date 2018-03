SPAL empata com a líder Juventus e deixa zona de rebaixamento do Italiano

Valente atuando em sua casa, na cidade de Ferrara, o pequeno SPAL arrancou um importante empate por 0 a 0 com a líder Juventus neste sábado na abertura da 29ª rodada do Campeonato Italiano. Com o resultado, o time anfitrião deixou pelo menos provisoriamente a zona de rebaixamento da competição ao chegar aos 25 pontos e assumir a 17ª posição - com 24, o Crotone, 18º colocado, joga neste domingo contra a Roma, também como mandante.

+ TEMPO REAL - Confira os lances da partida

+ Confira a tabela de classificação do Campeonato Italiano

+ Com Buffon no gol e novatos no ataque, técnico convoca Itália para amistosos

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O resultado pode ser considerado histórico para o SPAL, pois a equipe de Turim ainda não havia perdido nenhum ponto neste ano no torneio nacional, no qual vinha de uma sequência de 12 vitórias seguidas.

Ao ter freado este seu ótimo momento, a Juventus também desperdiçou a chance de disparar ainda mais na liderança, na qual agora contabiliza 75 pontos, contra 70 do vice-líder Napoli, que neste domingo encara o Genoa, em Nápoles, podendo reduzir para dois pontos a vantagem do rival alvinegro.

A Juventus ficou no 0 a 0 com o SPAL um dia depois de saber que terá pela frente o Real Madrid nas quartas de final da Liga dos Campeões. O confronto, que reeditará a decisão que os dois times travaram na competição continental na temporada passada, foi definido por meio de sorteio realizado em Nyon, na Suíça, onde fica a sede da Uefa.

Dominante nas últimas temporadas em seu país, o time dirigido por Massimiliano Allegri busca o seu sétimo título nacional consecutivo e voltará a campo pelo Campeonato Italiano apenas no próximo dia 31, em clássico contra o Milan, em Turim, depois de pausa forçada da competição por causa de datas reservadas pela Fifa para amistosos entre seleções nos dias 23 e 27 de março. Também no dia 31, o SPAL terá como próximo adversário o Genoa, fora de casa.

No outro confronto realizado neste sábado pelo Italiano, horas mais cedo, o Sassuolo afastou a má fase que vinha atravessando ao derrotar a Udinese por 2 a 1, em Údine. Com o resultado, respirou na luta contra o rebaixamento ao assumir a 14ª posição, com 27 pontos, enquanto a Udinese estacionou nos 33 pontos e ocupa o 11º lugar.