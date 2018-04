Sparta leva multa por escalar atletas vetados da seleção

Além da multa, o comitê disciplinar da federação checa suspendeu o técnico do Sparta Praga, Josef Chovanec, por dez semanas, e os atacantes Vaclav Kadlec e Tomas Pekhart por dois jogos.

Os dois jogadores haviam sido convocados para defender a seleção checa Sub-21 na partida contra a Holanda, no dia 9 de fevereiro. No entanto, o Sparta alegou uma virose para vetar os atletas do jogo da seleção.

Antes da partida, porém, Kadlec e Pekhart entraram em campo pelo Sparta, usando nomes diferentes em suas camisas, no dia 8, para enfrentar o Zenit St. Petersburg, na Espanha, em jogo de preparação para o confronto com o Liverpool, pela Liga Europa. A presença dos atletas na partida foi flagrada por fotos publicadas pelo Zenit.